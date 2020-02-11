Экс-депутат Рады назвал отставку Богдана тяжелым ударом для Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке. Об этом во вторник сообщили несколько украинских СМИ. По мнению бывшего депутат Верховной рады Алексея Журавко, если Богдан действительно покинет свой пост, это станет огромным ударом для Владимира Зеленского.

Депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей напомнил, что это не первое сообщение об уходе Богдана со своего поста, распространяемое СМИ. И ни одно из них пока не подтвердилось, что очень хорошо для действующего лидера страны.

«Конечно, шутить подобным образом очень странно. Но правительство Зеленского изначально является комедийной командой, поэтому для него это нормально. Но можно ведь и доиграться. А терять такого специалиста, как Андрей Богдан, Зеленскому категорически нельзя. У него ведь огромные проблемы с профессионалами в команде. А Богдан — один из немногих, кто что-то смыслит в своем деле и ориентируется в повестке. Я не хочу петь ему оды, но этот человек нужен Зеленскому. Без него президент пропадет, как бы он не пытался выкарабкаться своими шуточками», — считает Алексей Журавко.

По мнению политика, Андрей Богдан — самый близкий и надежный союзник Зеленского.

«Он возглавлял штаб Зеленского, сегодня руководит его офисом. И он умеет управлять чинушами. Если Богдан уйдет, начнется бардак. Потому что к Зеленскому не хотят идти профессионалы. Он их спугнул словами о том, что пришел всего на пять лет. Поэтому, вместо людей, ратующих за процветание Украины, к власти пришли люди, стремящиеся побыстрее разграбить страну, а затем — спрятаться. Им же дали понять, что долго у кормушки они не задержатся», — добавил Журавко.

Напомним, как сообщило издание LIGA.net, ссылаясь на неназванный источник из администрации украинского президента, уход Андрея Богдана связан с американским ультиматумом.

«Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента», — приводят украинские журналисты слова осведомленного источника.

Проблема в том, что в Вашингтоне ассоциируют Богдана с украинским олигархом Игорем Коломойским. Однако заместитель Богдана — украинский генпрокурор Руслан Рябошапка — назвал информацию об отставке главы офиса президента Украины «чепухой и спланированной информационной кампанией».