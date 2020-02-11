Россиянам напомнили о двух коротких рабочих неделях

Москва, 11 февраля. Граждан России ждут длинные выходные из-за праздников в текущем месяце и марте. Об этом сообщили журналистам во вторник в Роструде.

В ведомстве напомнили, что 23 февраля — День защитника Отечества — в 2020 году выпало на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 24 февраля, пишет «РГ».

В предстоящем месяце россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя включит в себя всего четыре дня — с 10 по 13 марта, отмечает «ФедералПресс».

Кроме того, в Роструде обратили внимание на то, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на 60 минут не уменьшается.