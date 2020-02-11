Алибасов раскрыл интимные подробности о парнях из группы «На-На»

Москва, 11 февраля. Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов объяснил, в чем отличие музыкантов его коллектива от группы «Ласковый май». Обе группы были очень популярны в 90-х годах.

«Радикальное отличие «На-На» от той же группы «Ласковый май» в том, что там пели детдомовцы, сироты, у которых не было даже членов. У меня ребята — жеребцы, осеменители», — уточнил Алибасов.

Как пишет издание «Дни.ру», продюсер объяснил, что перед его командой стояла задача не только петь хорошие композиции, у которых была море поклонниц. По его словам, одной из задач музыкального коллектива «На-На» было «опылять всю территорию Советского Союза — от Петропавловска-Камчатского до Бреста».

Алибасов рассказал, что к одному из музыкантов группы — Владимиру Политову — под окнами дома в Мерзляковском переулке выстраивались очередь из 50–60 девушек. Алибасов вспомнил, что фанатки певца дежурили там круглосуточно. При этом продюсер уточнил, что Политов выходил из дома и указывал на девушек, которые проведут с ним ночь. Алибасов сообщил, что в квартире Политова под его наблюдением проходили оргии.

Алибасов в это время имел интимную близость с другими девушками. Продюсер уточнил, что однажды ему подбросили ребенка, заявив, что он является отцом младенца. Как считает Алибасов, сегодня 5% всех москвичей — его внуки.

Ранее 72-летний продюсер Бари Алибасов рассказал об интимной стороне своей жизни. По словам знаменитости, даже отравление средством «Крот» никак не сказалось на его активности. Алибасов отметил, что со своей женой, 80-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной, сексом они занимаются часто, хоть и не каждый день. По признанию продюсера, все зависит от того, где находятся супруги.