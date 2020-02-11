Новый комплекс для скрытого досмотра в аэропортах создали в России

Москва, 11 февраля. Российский концерн «РТИ» создал демонстрационный образец нового досмотрового комплекса, который сможет незаметно обнаруживать опасные объекты и идентифицировать запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика.

Комплекс спроектирован в НИИ Дальней радиосвязи, входящей в состав «РТИ». Впервые он будет показан на международном форуме «Технологии безопасности» в Москве, который пройдет с 11 по 13 февраля.

«Установка современных систем досмотра, построенных на новых диапазонах волн, максимально снизит риски совершения террористических актов. А также повысит возможности таможенных, пограничных и силовых служб к пресечению контрабандного трафика в Россию», — передает пресс-служба слова замгендиректора по разведывательно-информационным системам АО «РТИ» Кирилла Макарова.

Отмечается, что сканер точно обнаруживает оружие и наркотические и взрывчатые вещества, и с помощью искусственного интеллекта определяет и идентифицирует по типам потенциально опасные объекты.

Разработчики уточнили, что проникающая способность его излучения и конструкционные особенности позволяют размещать все элементы за стенами коридоров. Они также добавили, что процесс досмотра будет безопасным, поскольку излучение нового сканера не является ионизирующим, в отличие от применяемых сейчас систем, использующих рентгеновские лучи.

В декабре стало известно, что в российских аэропортах появятся комнаты для курения. В Госдуме уже приняли закон о возможности оборудования специальных помещений, однако отметили, что они будут располагаться только в транзитных зонах и зонах для пассажиров, уже прошедших регистрацию и досмотр.