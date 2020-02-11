Садальский рассказал, как Канделаки добивалась успеха

Москва, 11 февраля. Актер Станислав Садальский резко раскритиковал заявление телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру. Журналист в обличительном посте рассказал, как на самом деле она добилась успеха.

По его словам, все нужные связи достались Канделаки именно от него. Садальский утверждает, что «ограниченную, но амбициозную девицу» за руку привели на телевидение и «пытались образовывать, как могли». В качестве примера он привел продюсера программы «Детали» Наталью Билан, которая во время эфира создавала Канделаки «имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы».

«Ее лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело», — написал журналист в Instagram.

Садальский добавил, что телеведущая «придумывала байки» не только про карьеру, но и про личную жизнь. К примеру, заявляла, что дочери дала имя Мелания в честь супруги Дональда Трампа, который ныне занимает пост американского президента. На деле же, считает Садальский, она просто хотела украсить незвучную фамилию Кондрахина.

Актер в посте напомнил, что с первым мужем Канделаки познакомил именно он. Андрей Кондрахин, по его словам, оплачивал первые эфиры телеведущей, но она отвернулась от супруга, когда у того начались проблемы с бизнесом.

«Я отвез их тогда с Андреем в храм к Матроне — мириться. Она положила к мощам бриллиантовые серьги, по карату… Не помогло», — вспомнил Садальский.

Журналист признался, что давно еще советовал Канделаки прибегнуть к услугам ритора, чтобы избавиться от говора. Но «провинциальность не неистребима», констатировал он.

«Во время печально известных событий в Грузии она сразу вспомнила, что национальность определяется по матери (мама – армянка) и отошла от общей беды», — заключил он в своей публикации.

Напомним, Канделаки родилась в Тбилиси 10 ноября 1975 года. После окончания школы она изучала пластическую косметологию, а затем перевелась на факультет журналистики Тбилисского государственного университета. В 2008 году окончила факультет международных отношений РГГУ.

Еще в 90-х она перебралась в Москву, где стала работать на различных радиостанциях и телевизионных каналах с Садальским и Александром Пряниковым. В итоге журналистка заняла пост генерального продюсера федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» и завоевала множество наград.

В браке с Кондрахиным она родила не только дочь, но и сына, которого решили назвать Леонтием. Пара рассталась в 2010 году. Спустя четыре года Канделаки вышла замуж за директора по коммуникациям и стратегическим исследованиям Ростеха Василия Бровко.

Ранее Канделаки в ответ на просьбу подписчиков прокомментировала заявление Ксении Собчак, которая раскритиковала фигуру телеведущей. Знаменитости когда-то дружили и даже отмечали вместе дни рождения, однако затем рассорились по неизвестным причинам.