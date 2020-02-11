МИД РФ объяснил угрозу срыва «нормандского саммита» в апреле

Москва, 11 февраля. Встреча лидеров стран в «нормандском формате» в апреле находится под угрозой срыва из-за заявлений Украины по «парижскому пакету» договоренностей и степени его выполнения киевскими властями. Об этом заявил журналистам во вторник заместитель руководителя МИД России Андрей Руденко.

Он напомнил, что на прошедшем в столице Франции саммите был достигнут ряд договоренностей, в том числе о приверженности Минским соглашениям, обмене удерживаемыми лицами, закреплении в законодательстве Украины «формулы Штайнмайера», продлении особого статуса Донбасса.

Российский дипломат обратил внимание на то, что на сегодняшний день из этого перечня состоялся только обмен удерживаемых лиц.

«Остальное не выполнено. Поведение украинцев в контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — подчеркнул заместитель главы внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что в настоящее время о дате следующей встречи «четверки» говорить нельзя без прогресса в выполнении пакета парижского саммита, пишет «Царьград».

Он также напомнил, что министры иностранных дел четырех стран, передает НСН, должны принять участие на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене 14-16 февраля. Руденко уточнил, что официального приглашения о проведении встречи министров на полях мюнхенского мероприятия Москве не поступало.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в Париже 9 декабря прошлого года после трехлетнего перерыва. По результатам саммита было принято коммюнике, в котором были прописаны указанные выше меры.