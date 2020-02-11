Депутат Госдумы объяснил, как Россия оказалась на втором месте по экспорту нефти в США

Россия по праву заняла лидирующее место по поставкам нефти на территорию Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Валерий Гартунг.

Экспорт нефти

Российская Федерация значительно увеличила экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, воспользовавшись санкционной политикой Вашингтона. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против России, увеличению поставок сырой нефти из РФ поспособствовали американские санкции против других государств, таких как Венесуэла и Иран.

Как сообщает немецкое издание со ссылкой на данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, Российская Федерация в октябре прошлого года стала вторым по величине поставщиком нефти в США после Канады, обойдя Мексику. Более того, ноябрьский уровень поставок нефти установил исторический рекорд, превысив прошлогодний уровень в два с половиной раза. Издание отмечает, что рекорд составил 19,2 миллиона баррелей.

Контрдействие России

Как отметил Валерий Гартунг, Россия оперативно заняла пустующее место. Конечно, соглашается политик, это в первую очередь связано с санкционным ударом по Венесуэле.

«Венесуэла не поставляет [нефть], но потребность Соединенных Штатов в топливе никуда не делась. Поэтому Россия заняла это место. Здесь все абсолютно логично. Американские санкции в какой-то части помогли нам, в какой-то нет. Несмотря на то, что Россия заняла место Венесуэлы на нефтяном рынке, мы продолжаем оказывать поддержку Каракасу. На любое действие находится контрдействие, в данном случае — России. Это логичная реакция. Нефтеперерабатывающие заводы, которые получали венесуэльскую нефть, не могли же закрыться, вот и Россия нарастила поставки», — пояснил Валерий Гартунг.

Политик напомнил, что «Роснефть» является одним из ключевых партнеров и Венесуэлы, и США. Поэтому России удалось занять второе место по поставкам нефти.

«Вопрос в том, кому пойдет доход от продажи этой нефти. Раньше он шел Венесуэле, сейчас — России. Свободный рынок пустым не бывает. Если какое-то место освобождается, его быстро занимают. Это закон рынка. Не мы, так другой кто-нибудь бы занял», — заключил Валерий Гартунг.

В свою очередь Financial Times сообщило, что экономика России, которая с 2014 года находится под западными ограничительными мерами, сегодня по многим параметрам стабильнее, чем когда-либо еще. В качестве примера издание приводит создание Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 124 миллиардов долларов. При этом «экспортеры нашли новые рынки, а импортеры — внутренние альтернативы». Кроме того, экономические аналитики издания приходят к парадоксальному выводу, согласно которому снятие санкций с Российской Федерации может нанести урон ее экономике.