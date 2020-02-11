Шишкова рассказала правду о своих отношениях с Павлом Дуровым

Москва, 11 февраля. Российская модель Алена Шишкова рассказала об отношениях с создателем «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Она опубликовала сторис в Instagram.

Как уточнила бывшая девушка российского певца Тимати, она готова отвечать на вопросы от подписчиков. Один из пользователей, воспользовавшись шансом, поинтересовался, встречалась ли модель с российским предпринимателем Дуровым.

«Все сложно», — написала Шишкова.

Модель поделилась снимком, на котором запечатлена с Дуровым на фоне Эйфелевой башни в Париже. Напомним, о романе Шишковой и Дурова стало известно в 2017 году. Сначала Дуров появился на вечеринке в честь дня рождения Шишковой, а потом создал стикеры с ее лицом для приложения.

Напомним, у Шишковой есть дочь от рэпера Тимати. Ранее стало известно, что мать рэпера Тимати Симона невзлюбила новую девушку сына Анастасию Решетову. Хотя Настя и родила ей внука Ратмира, Симона ведет себя так, словно не считает девушку членом своей семьи.

Напомним, малыш появился на свет осенью прошлого года. Тогда снимками с ним хвастался в Сети и сам Тимати, и Симона. Однако с самой Анастасией мать музыканта почти не фотографируется, зато в ее профиле в Instagram полно фото с дочерью рэпера от первого брака Алисой и ее мамой Аленой Шишковой. Подписчики заметили такой перекос и напрямую спросили об этом Симону. В ответ Симона заявила, что никогда не мечтала о дочери. Ясности это не прибавило: кто-то решил, что это сарказм, кто-то продолжил считать, что мать Тимати и его новая пассия действительно просто не переносят друг друга.