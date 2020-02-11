Борющейся с раком Симоновой удалили легкое в Германии

Москва, 11 февраля. Народная артистка РФ Евгения Симонова перенесла операцию по удалению легкого, но даже несмотря на хирургическое вмешательство и найденную опухоль она продолжает курить, утверждает «Экспресс газета».

Известная артистка, исполнившая роли в десятках любимых зрителями фильмов, борется с раком. От этой страшной болезни скончался 12 лет назад ее коллега по картине «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов. Как российские, так и израильские врачи пришли к выводу, что рак легкого возник у него из-за многолетнего курения.

Симонова, как утверждают журналисты, тоже заядлая курильщица.

«Даже после операции по удалению легкого, которую ей удачно сделали в Германии, она балует себя сигаретой», — говорится в материале.

Артистка тем не менее продолжает работать в Московском академическом театре имени Маяковского, но редко выезжает за пределы столицы на гастроли или съемки.

«Ей запрещены чрезмерные нагрузки», — уточнили СМИ.

Ранее бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала об очередной операции по восстановлению голоса. Проблемы у певицы начались после удаления опухоли, врачи тогда повредили голосовой нерв. Чтобы восстановить голос, исполнительница легла в американскую клинику.

Тем временем заслуженный артист РФ Григорий Лепс перенес в Париже уже третью за год операцию на голосовых связках. По его словам, с каждым годом работать становится все сложнее.