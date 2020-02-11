Киевский экономист предложил продать украинскую землю американцам

Киев, 11 февраля. Украина должна продать землю вдоль границы с Российской Федерацией американским фирмам и компаниям, чтобы обезопасить эту территорию от «посягательств». Таким неожиданным мнением поделился в эфире украинского телеканала экономист Зиновий Свереда, комментируя законодательный проект о создании свободного рынка земли в стране.

«Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской областей продадим американским компаниям, поскольку американские войска приходят там, где есть их частная собственность, где есть их интерес», — объяснил эксперт.

Как считает экономист, продажа земли Соединенным Штатам также позволила бы решить вопрос со сланцевым газом на востоке Украины. Свереда обратил внимание на то, что киевские власти должны строить свою «линию Маннергейма» или найти союзников.

«Ты должен иметь партнеров, чтобы победить», — резюмировал экономист.

Ранее экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что продажа украинской земли иностранным предприятиям может спровоцировать в стране «кровавые народные восстания» против украинской власти.

Напомним, ранее большинство в Раде проголосовало за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного значения. Запрет действовал на протяжении почти 20 лет. Ожидается, что собственниками украинских территорий могут стать только физические и юридические лица с Украины, муниципалитеты и государство. Параллельно иностранцы будут обязаны продать свои участки в течение года. Планируется, что принадлежащие государству и муниципалитетам земли будут проданы в ходе торгов. Помимо этого, предлагается ввести мораторий на приобретение земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года.