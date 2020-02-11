Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы

Вильнюс, 11 февраля. Пятеро военных, проходивших службу в разведывательном подразделении НАТО, были объявлены пропавшими без вести во время военных учений 4-6 февраля. Полагая, что тренировки по-прежнему продолжаются, они избегали всех сил, посланных, чтобы их найти. Об этом сообщает литовская вещательная компания LRT.

Литовский военный представитель Лаймис Братикас рассказал, что во время выпускного экзамена для разведывательных войск в центральной Литве пять солдат, в том числе призывников, проходящих службу в Жемайтийской мотострелковой бригаде, были объявлены пропавшими без вести, так как не прибыли в заранее обозначенное место.

Братикас пояснил, что было решено начать поиски исчезнувших солдат, однако на этом этапе начались трудности.

Полагая, что учения все еще продолжаются, «пропавшие» военные избежали захвата обученными собаками и вертолетом. По словам военного представителя, в течение суток они «двигались по лесу, избегая контакта и не будучи обнаруженными».

«Военная разведывательная подготовка является особой, поскольку они должны выполнить свою задачу, оставаясь незамеченными. В данном случае они действовали таким образом до самого конца», — подчеркнул он, добавив, что их «выживаемость» была оценена как образцовая.

Исключительную «выживаемость» военных НАТО оценили и пользователи Сети. Они отметили, что служащие справились с заданием отлично, кто-то выразил мнение, что своей неуязвимостью они даже заслужили медали.

Некоторые над курьезной ситуацией пошутили: «А победителями чемпионата мира по пряткам 2020 года являются именно они», «Некоторые люди сделают все, чтобы избежать уборки».

Ранее военные Североатлантического альянса оконфузились на учениях в соседней Латвии. Эксперты НАТО в Риге решили провести необычные испытания с целью проверить, насколько легко служащие могут выдать секретную информацию при общении в Интернете. Результаты оказались неутешительными — натовцы легко поддались на провокации искусственной девушки в Tinder и решили пообщаться с прекрасной незнакомкой, а также без опасений сообщили потенциальным злоумышленникам свои домашние адреса, заказывая себе футболки через липовый сайт.