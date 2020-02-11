ФАН узнал о сценарии съемок кровавого и антиполицейского клипа Pussy Riot

Санкт-Петербург, 11 февраля. Источник редакции Федерального агентства новостей поделился сценарным планом нового клипа группы Pussy Riot. Музыканты-оппозиционеры уже несколько дней пытаются снять в Санкт-Петербурге свой новый ролик.

Съемочному процессу постоянно мешают разные обстоятельства. Сначала авария произошла в электросети «Ленфильма», потом в полицию поступила информация о продолжении съемок провокационного контента, и сотрудники правопорядка провели профилактическую беседу с оппозиционерами. Впрочем, один из них все равно «отличился» — у него в кармане и трусах нашли пакетики с наркотическим веществом.

Съемки запланированы у группы масштабные и очень зрелищные. К слову, когда произошло отключение электроэнергии на «Ленфильме», Pussy Riot решили принести на площадку свой электрогенератор, но его запретили проносить. Весь процесс планировался в условиях строжайшей секретности. Отдельно дано распоряжение заклеить актерам массовых сцен камеры телефонов, чтобы никто не смог снять ни одного кадра на площадке. Кадры с огнем, клубами дыма, кровью и даже связываниями – все для «сочной» картинки и эпатажа. И как вишенка на всем этом оппозиционно-музыкальном торте – разгон демонстрации с наездом кадра на одного из участников – инвалида-колясочника.

Сюжет при этом довольно простой и предсказуемый. Разъяренная толпа демонстрантов, а посреди нее стоит милая и невинная Надежда Толоконникова с игрушкой в руках. В какой-то момент она начинает бесноваться вместе с толпой, уступая место новым героям клипа – Инквизитору и Смерти в маске. Служащие им по сюжету клипа сотрудники полиции сжигают игрушку, которую Толоконникова выронила. Далее связанная Толоконникова оказывается перед Смертью, и между ними происходит страстный поцелуй. Также на протяжении клипа героиня бросается на щиты сотрудников ОМОН, и перемежаются все активные сцены окровавленными портретами людей.

Кажется, что это полное режиссерское безумство, но слова песни стоят отдельного упоминания. Текст о насилии, противостоянии власти и суициде «прекрасно» дополняет видеоряд. Впрочем, группа Pussy Riot создана исключительно для околополитического эпатажа, поэтому сценарий можно назвать вполне себе предсказуемым.

О дате премьеры видеоклипа пока неизвестно. Как неизвестно и о том, получится ли у музыкантов в силу череды неприятностей довести съемку до конца.