Число скончавшихся от коронавируса в Китае превысило тысячу человек

Пекин, 11 февраля. Количество скончавшихся от пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за прошедшие 24 часа на 108 — до 1016 человек. Об этом сообщается в опубликованном во вторник на сайте Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения заявлении.

По имеющимся сведениям, число диагностированных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае выросло до 42638 человек, число смертей — 1016, число выздоровевших и выпущенных из медицинских учреждений — 3996.

Отмечается, что всего 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге, Макао и на Тайване, пишет АиФ.ru.

Власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, в конце декабря прошлого года, отмечала «Газета.ru». Позже специалисты выяснили, что заболевание вызывает коронавирус нового типа.