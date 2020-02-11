«Оскар» обновил антирекорд 2018 года по просмотрам

Нью-Йорк, 11 февраля. Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии «Оскар» Американской академии киноискусств, которая прошла в голливудском театре Dolby.

Такие данные дает исследовательская компания Nielsen по заказу телекомпании ABC. Как уточнили специалисты, церемония уже второй год подряд проходит без официального ведущего. В 2020 году ее посмотрели 23,6 миллиона человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2018 году, тогда трансляцию увидели 26,5 миллиона человек.

К примеру в 2014 году церемонию вручения «Оскара» посмотрели 43,7 миллиона человек.

Напомним, что в воскресенье на 92-й церемонии вручения наград «Оскар» были объявлены победители премии по мнению Американской академии киноискусств.

Хоакин Феникс победил в номинации «Лучший актер» («Джокер»), Рене Зеллвегер — в номинации «Лучшая актриса» («Джуди»), Брэд Питт — в номинации «Лучший актер второго плана» («Однажды в Голливуде»), а Лора Дерн — в номинации «Лучшая актриса второго плана» («Брачная история»). Приз в номинации «Лучший анимационный фильм» достался ленте «История игрушек — 4».

Посетивший церемонию вручения премии «Оскар» российский певец Филипп Киркоров сумел сфотографироваться с актером Брэдом Питтом, который получил награду в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Фотографию с американским актером Киркоров выложил в свой Instagram. На снимке Питт выглядит несколько уставшим, но счастливым – он только что получил статуэтку за свою роль в фильме «Однажды… в Голливуде».

Сообщается, что Киркоров хотел сделать еще один снимок с Леонардо Ди Каприо, однако тот воздержался от фотографирования с королем российской поп-музыки и ретировался в толпу.