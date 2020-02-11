Зависимые от алкоголя россияне будут проходить обязательное лечение

Москва, 11 февраля. Законопроект, предусматривающий принудительное лечение страдающих от алкогольной зависимости россиян, может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом рассказал автор инициативы, заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Николай Говорин.

По его словам, более половины (70%) эпизодов семейного насилия связаны с неумеренным употреблением спиртного. В связи с этим в Госдуме предлагают недобровольно лечить граждан, страдающих пагубным пристрастием и совершивших на почве избытка алкоголя административные правонарушения.

«Сразу подчеркну: инициатива, о которой мы говорим, коснется только так называемых злостных алкоголиков, которые в состоянии опьянения отличаются асоциальным поведением и представляют опасность как для себя, так и для окружающих. То есть совершают правонарушения, например, издеваются над членами своей семьи», — объяснил Говорин в интервью «Парламентской газете».

В ситуации, когда человек злоупотребляет алкоголем и в состоянии опьянения совершил административное правонарушение, судья, который рассматривает дело, после установления причинно-следственной связи содеянного с употреблением спиртного, направит нарушителя на медобследование на предмет диагностики у него алкогольной зависимости.

«Если это исследование покажет, что человек страдает алкоголизмом, а его асоциальное поведение причинно-следственно обусловлено алкогольной болезнью, то судья вправе, помимо собственно наказания за содеянное, обязать его пройти необходимое лечение и реабилитацию», — рассказал депутат.

Он добавил, что в зависимости от конкретных обстоятельств случившегося и рекомендаций комиссии врачей-наркологов лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным. Уклонение от него и неисполнение решения суда повлечет дополнительные санкции.

По словам Говорина, профильные министерства инициативу поддерживают, хотя она требует дополнительных согласований. Представитель Госдумы сказал, что готовы к принудительному лечению больных и наркологические диспансеры.