МИД РФ назвал условие восстановления авиасообщения с Грузией

Москва, 11 февраля. Разговор о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией может быть продолжен после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что введенный в июле 2019 года для российских авиакомпаний запрет на полеты в Грузию является временным и вынужденным шагом, на который Москве пришлось пойти в качестве зеркальной меры на грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси месяцем ранее во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия с участием делегации из РФ​​​.

«Говорить о ее отмене можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего, речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан», — объяснил представитель МИД.

Ранее спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что Грузия будет приветствовать возобновление прямых авиарейсов, и с точки зрения безопасности туристов для этого не существует никаких проблем.

В декабре в Грузии подсчитали, во сколько обошлись стране антироссийские настроения. Снижение туристического потока из РФ, по оценкам Национального банка, привело к ущербу примерно в 300 миллионов долларов.