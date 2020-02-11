Петров со сцены признался в любви Милославской

Москва, 11 февраля. Известный актер Александр Петров во время премьеры нового фильма «Лед 2», в котором исполнил главную роль, решил раскрыть свое сердце и признаться в любви коллеге Стасе Милославской.

Премьера спортивной мелодрамы режиссера Жоры Крыжовникова прошла в столичном киноцентре «Октябрь». Мероприятие запомнилось не только экстренной эвакуацией зрителей из-за задымления, но и выступлением Петрова.

Артист со сцены обратился к родственникам и друзьям, которые пришли на премьеру, чтобы поддержать его. А также упомянул о новой возлюбленной.

«Я такого никогда не говорил со сцены. (…) В зале сидит Стася, которую я очень люблю. Я вам очень благодарен за то, что вы у меня есть! Спасибо вам большое», — сказал Петров, кадры с выступления которого опубликовала KP.Ru.

Признанию артиста аплодировала даже Алла Пугачева, которая тоже присутствовала на премьере.

Напомним, что Петров и Милославская долго скрывали отношения. Предшествовал им роман актера с коллегой Ириной Старшенбаум. В 2015 году молодые люди начали встречаться, а спустя два года объявили о помолвке. В июне 2019 года пара рассталась.

С Милославской Петров познакомился на съемках фильма «Стрельцов», который выйдет на большие экраны в этом году.

Стоит упомянуть и о Пугачевой, которая на премьере фильма «Лед 2» поразила публику молодежным образом. На мероприятие звезда российской эстрады пришла в объемной толстовке с обтягивающим низом и в обуви на каблуке.