НХЛ может столкнуться с нехваткой клюшек из-за коронавируса

Вашингтон, 11 февраля. У клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) возникли проблемы с поставками клюшек из Китая на фоне распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщает издание Boston Globe.

По имеющимся данным, клюшки, которыми пользуются примерно 75% игроков заокеанской лиги, производятся небольшими партиями на китайских заводах, но в связи с коронавирусом новая поставка в середине сезона была сорвана, сообщает «МИР24».

Как отметил репортер NBC Пьер Макгуайр в ходе трансляции, менеджеры клубов, отвечающие за экипировку и снаряжение, заявили о «серьезном дефиците» клюшек. Производители опровергают эти слухи, однако признаются, что обеспокоены ситуацией, передает телеканал «360».

«Я пытаюсь довольствоваться тем, что есть, и ломать не слишком много клюшек, поскольку точно не понимаю, что происходит», — сказал нападающий «Бостона» Чарли Койл.

Напомним, китайские власти 31 декабря прошлого года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Исследователи выявили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. На данном этапе только в китайской провинции Хубэй от заболевания скончались более тысячи человек.