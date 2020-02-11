В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил

Вашингтон активно лоббирует интересы военно-промышленного комплекса (ВПК); США заинтересованы в гонке вооружений. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей усомнился в способности Соединенных Штатов создать «самые мощные» ядерные силы.

«Самые мощные»

В отсутствие соглашений о контроле над вооружениями с Китаем и Российской Федерацией США намерены создать «самые мощные» ядерные силы в мире. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Сейчас и Россия, и Китай одновременно хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире», — сказал Трамп на встрече с губернаторами.

В начале 2021 года истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). При этом Вашингтон пока не определился, собирается ли он его продлевать.

Шантаж и провокация

В свою очередь, депутат Юрий Швыткин назвал заявление Дональда Трампа элементом шантажа. Кроме того, уверен политик, американцы блефуют.

«Соединенные Штаты не способны стать самыми мощными ядерными силами. Хочу еще раз отметить предпосылки о не подписании американцами договора об СНВ-3. Сегодня США, к великому сожалению, проводят безответственную политику в части выхода в одностороннем порядке из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Прим. ФАН). Поэтому не факт, что США в одностороннем порядке не выйдут из договора и об СНВ-3. Мы всегда открыты для диалога, готовы взять под учет те новейшие вооружения, которые у нас уже созданы. Но вместе с тем мы ждем таких же действий со стороны Соединенных Штатов. Это должно быть взаимно, а не в одностороннем порядке», — пояснил Юрий Швыткин.

По словам политика, США, говоря о Китае и России, почему-то не упоминают Францию и Великобританию. Депутат назвал такое поведение со стороны Вашингтона странным.

«Соединенные Штаты всячески подталкивают к гонке вооружений. Вашинтон лоббирует интересы ВПК. Они думают не о населении своей страны, а об интересах бизнеса», — заключил Юрий Швыткин.

В декабре прошлого года российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что Москва до конца года готова продлить действие СНВ-3.

«Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и, если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», — подчеркнул лидер России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружений.