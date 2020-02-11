Томская школьница рассказала, как получила письмо от Стивена Кинга

Москва, 11 февраля. Шестнадцатилетняя школьница из Томска Диана Костырина, получившая право на экранизацию одного из рассказов Стивена Кинга всего за один доллар, рассказала, как получила письмо от писателя.

По словам девочки, ответ на свою заявку она получила во время урока биологии.

«Учительница говорит — потише. А я говорю, не мешайте — у меня триумф!» — сказала она.

Как переедет «Пятый канал», соглашение со знаменитым американским писателем удалось заключить благодаря проекту Dollar Baby. Кинг в рамках этой программы дает свои авторские права начинающим режиссерам и кинематографистам-любителям. Участвовать в конкурсе за право экранизации могут школьники и студенты со всего мира. По словам Костыриной, каждый год Стинг заключает 5–10 таких договоров. Она уточнила, что в России для таких фильмов существует специальный фестиваль Dollar Baby Russia.

Ранее стало известно, что писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате». Как рассказала сама школьница, она получила положительный ответ буквально через сутки после того, как отправила заявку и портфолио.

Как объяснила девочка, в условиях контракта указано, что должен быть снят короткометражный фильм до 40 минут.

По данным телеканала «Царьград», рассказ «Женщина в комнате» написан в 1978 году. В нем показана эмоционально тяжелая и достаточно грустная история о том, что иногда приходится сделать для близкого человека. Ранее произведение уже было экранизировано в 1983 году. Режиссером короткометражки выступил Фрэнк Дарабонт, который известен своими удачными экранизациями романов Стивена Кинга — «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и других.