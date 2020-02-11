Госсредства на программы льготного автокредитования могут закончиться в марте

Москва, 11 февраля. Средства на реализацию государственных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», направленных на льготное автокредитование, могут закончиться к концу марта 2020 года. Об этом рассказали представители «АвтоВАЗа», слова которых передали менеджеры двух дилерских компаний Lada.

По их данным, совокупный бюджет льготного автокредитования на текущий год составил пять миллиардов рублей. Такая сумма простимулирует продажу около 50 тысяч машин.

Указанные программы начали действовать с 1 января этого года. Они имеют несколько условий. Так, стоимость выбранного автомобиля не должна превышать миллиона рублей, а общая скидка составит не более 10% от цены машины. Для жителей Дальнего Востока она выше — 25%.

Как сообщал Минпромторг, за прошлый год по госпрограммам удалось реализовать порядка 113,3 тысячи автомобилей. Это машины, собранные в России.

Ранее эксперты напоминали, что у некоторых автопроизводителей есть собственные программы. К примеру, Volkswagen предлагает акцию «Твой старт с Volkswagen», которая предназначена для автолюбителей моложе 30 лет. «Положись на Polo» рассчитан на семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Тем временем аналитики сообщили, что в прошедшем месяце 2020 года самыми популярными на российском вторичном рынке стали автомобили Lada. В январе продали более 88 тысяч машин.