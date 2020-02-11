Власти провинции Хубэй отправили в отставку двух высокопоставленных чиновников

Пекин, 11 февраля. Комиссия партийного комитета провинции Хубэй отправила в отставку секретаря партийной группы комитета здравоохранения провинции Чжан Цзиня, а также главу комитета Лю Инцзы. Об этом во вторник передает Центральное телевидение КНР.

По имеющимся данным, указанные должности будет совмещать член партийного комитета провинции Ван Хэшэн.

Ранее исследователь Адам Кухарский, создавший программу математического моделирования экспансии болезни, указал на то, что на пике своего распространения смертельный коронавирус может заразить более полумиллиона человек, но главным образом в самом городе Ухань. Пик заболеваемости, сообщала Deita.ru, ожидается во второй половине текущего месяца.

Китайские власти в конце ушедшего года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Медики идентифицировали возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в КНР, как отмечал «Ридус», составляет более 42 тыс. человек, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.