Роскачество дало рекомендации для покупок в зарубежных интернет-магазинах

Москва, 11 февраля. Роскачество написало правила для покупателей товаров в зарубежных интернет-магазинах и маркетплейсах. Об этом говорится на сайте ведомства.

При выборе товара через Сеть специалисты рекомендовали, прежде всего, изучить отзывы о магазине. Стоит поинтересоваться стоимостью доставки в город, в котором вы проживаете.

Интернет-магазины могут указывать стоимость доставки отдельно, при этом к итоговой сумме надо прибавить таможенную пошлину. Немаловажно то, будет ли выслан при отправке посылки трек-код. По номеру можно отследить посылку.

«Не используйте для покупок зарплатную или основную банковскую карту. Создайте отдельную, например, виртуальную карту, исключительно для онлайн-покупок и переводите на нее только те суммы, которые необходимы для оплаты текущих покупок. Так вы защитите ваши средства от потенциальных мошенников», — подчеркнули эксперты.

Интернет-торговля вошла в обиход и стала простейшим делом для россиян, считает член совета Российской гильдии маркетологов Николай Григорьев, оценивая рекордные объемы продаж AliExpress в России.

Россияне приобрели товаров на сайте AliExpress на 17,2 миллиарда рублей во время распродажи, устроенной в честь «Дня холостяка» (китайский аналог акции «Черная пятница»). Как утверждает генеральный директор AliExpress России Дмитрий Сергеев, это рекордные показатели для российского отделения интернет-магазина.

Представительство магазина отмечает, что чаще всего россияне покупали такие товары, как iPhone XR, робот-пылесос. Также популярностью у покупателей сайта пользуются одежда и товары для дома.

Рекордные объемы продаж на AliExpress в период действия акции не обошли стороной и Китай. За 24 часа объем продаж в КНР достиг 268,4 миллиарда юаней (около 38,4 миллиарда долларов), что на 26% больше, чем в прошлом году.