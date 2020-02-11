ФАН публикует видео беседы полиции с Pussy Riot

Москва, 11 февраля. Видео беседы полиции с оппозиционерами из группы Pussy Riot появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Среди них находилась и скандально известная Надежда Толоконникова. Сотрудник полиции предупредил о том, что в проведении любых массовых акций – от пикета до шествия – не допускается проявление экстремизма. Иначе это будет нарушением федерального закона.

Оппозиционные активисты согласно приняли информацию и поставили подписи в подтверждение. Всю беседу с полицейским Толоконникова снимала на видео.