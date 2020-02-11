Контрразведка США определила Россию одной из главных «угроз»

Вашингтон, 11 февраля. Россия и Китай указаны первыми в списке угроз, названных в новой стратегии контрразведки США на 2020-2022 годы. Об этом свидетельствует документ, опубликованный Национальным центром контрразведки и безопасности.

«Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе.

В список так называемых «угроз» также входят государства Иран, Северная Корея и Куба. Наряду с ними в этот перечень включены ливанское движение «Хезболла», запрещенные в РФ террористические организации «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 и транснациональные криминальные организации.

В Вашингтоне отмечают, что все вышеупомянутые «угрозы» «используют против США» все более сложные средства борьбы, среди которых биометрические устройства, автономные системы, изображения высокого разрешения, продвинутые механизмы шифрования и наблюдения и анализ данных.

В ведомстве убеждены, что эти технологии открыли для «оппонентов» Вашингтона новые возможности в применении информации как стратегического ресурса, позволяющего им достигать своих целей в сфере экономической безопасности и оказывать давление на конкурентов.

Кроме того, в США уверены, что все эти средства применяются в отношении все более широкого круга целей и уязвимостей.

«Общественное мнение в США и у союзников тоже является объектом иностранного влияния», — утверждается в публикации.

Считается, что все это может подорвать военное преимущество США, в том числе в космической сфере и «цельность, авторитетность и аутентичность американской продукции и услуг».

Исходя из получившегося списка «угроз» в контрразведке сформулировали пять ключевых целей: защищать критически важную инфраструктуру, снижать число опасностей основным цепочкам снабжения, противодействовать эксплуатации американской экономики, оберегать американскую демократию от иностранного влияния и противодействовать кибер- и техническим действиям иностранных разведок.

10 февраля Белый дом опубликовал бюджет на 2021 финансовый год, в котором Россия и Китай также называются главными угрозами США. Учитывая мощь «врага», администрация Дональда Трампа предложила выделить 700 миллионов долларов на «противостояние российскому влиянию» и поддержку американских союзников.

В США неоднократно называли Россию главной внешней угрозой. В частности, в ноябре 2019 года об этом заявили эксперты исследовательского института Heritage Foundation. По мнению специалистов, страна добилась значительного прогресса и демонстрирует «возрастающие способности», якобы поэтому ей по силам уничтожить многие военные цели на территории Соединенных Штатов и государств-союзниц.

Россия со своей стороны подчеркивала, что не согласна с подобной риторикой. Лидер РФ Владимир Путин отмечал, что страна не угрожает иностранным партнерам, а лишь реагирует на внешние вызовы ответными мерами.

1 Организация запрещена на территории РФ.