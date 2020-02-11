На съемках Pussy Riot в поддержку ЛГБТ полиция изъяла спрятанные в трусах наркотики

Москва, 11 февраля. Прерванные ранее полицией съемки клипа группы Pussy Riot должны были продолжиться в другой локации, но полиция снова прервала их, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Теперь в этой истории появились наркотики. По данным источника, в полиции появилась информация о создании провокационного контента.

«Два десятка человек планировали провести студийную съемку в поддержку ЛГБТ-ценностей и гендерного равенства, а также против действий сотрудников правоохранительных органов на протестных акциях. Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции в Василеостровском районе. При обыске удалось обнаружить еще кое-что», — поделился источник.

У одного из задержанных — 19-летнего Ивана А. — полицейские обнаружили три пластиковых пакета с растительным содержимым. Один находился в кармане, а два других молодой оппозиционер спрятал в трусы. Задержанный пояснил, что это наркотик растительного происхождения, который он приобрел на одном запрещенном сайте. Неизвестное вещество было направлено на экспертизу. На Ивана А. составлен протокол об административном правонарушении по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Остальные участники съемок после опроса отпущены, за исключением одного несовершеннолетнего. Его из полиции пришлось забирать отцу.