Росконтроль назвал марки лучшего куриного филе на российских прилавках

Москва, 11 февраля. Эксперты Росконтроля проверили куриное филе популярных марок в российских магазинах и назвали лучшие бренды. В исследовании была задействована продукция марок «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг».

Как отметили эксперты, для увеличения массы некоторые недобросовестные производители накачивают мясо специальными инъекциями. Признаки обработки мяса растворами солей пищевых кислот специалисты нашли в мясе брендов «Ржевское подворье», «Латифа халяль» и «Каждый день». Помимо этого, в филе «Ржевское подворье» были обнаружены листерии, которые крайне опасны для детей и беременных женщин.

По результатам проверки эксперты признали безопасными только два образца — «Ярославский бройлер» и «Мираторг».

Ранее специалисты Росконтроля провели исследование и определили лучшие спагетти в России. По окончании проверки спагетти марки «Маркет Перекресток» попали в черный список по причине пониженного содержания примеси мягкой пшеницы. Кроме того, «Роллтон» оказался в перечне с замечаниями.