Жительница Тулы рассказала о взрыве купленной колбасы

Тула, 11 февраля. Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее «взорвалась» купленная в местном магазине колбаса. Об этом она сообщила в группе «Черный список Тула» в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнила жительница города, она приобрела в магазине вареную колбасу. На следующий день с дочерью и зятем решила сделать бутерброды с колбасой.

«Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась! Такого я не видела ни разу!» — написала она.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору качественной колбасы. Как уточнили специалисты, при выборе продукта первым делом следует сверить реальные условия хранения с допустимыми. Температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов Цельсия включительно. При этом продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова рассказала, что вареная колбаса должна быть упругой и без полостей. Цвет качественной колбасы от розового до светло-розового. Консистенция — не содержит комочков, явных цветовых пятен.

Следует прочесть этикетку, на которой должны быть указаны состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения. Там же производитель сообщает, упакована колбаса под вакуумом или нет. Согласно правилам ГОСТа, вареная колбаса имеет следующий состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, а также сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон).

Роскачество напоминает, что в вареной колбасе не должно быть мяса курицы, растительных белков, клетчатки и крахмала. Правила изготовления разрешают использование Е-добавок: фиксатора окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислителей Е300, например, чтобы избежать прогоркания — аскорбиновой кислоты, Е301, Е304, Е306.