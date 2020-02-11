Полиция начала проверку в отношении Водонаевой из-за ее публикации в Instagram

Москва, 10 февраля. Полиция начала доследственную проверку против телеведущей Алены Водонаевой из-за поста о демографической ситуации в РФ в социальной сети. Публикация появилась в Instagram.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, полиция вызвала Водонаеву в отделение главного управления МВД РФ Таганскому району Москвы.

«Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram. В отношении нее начали доследственную проверку», — уточнил источник.

Как пишет ТАСС, адвокат Водонаевой Катерина Гордон добавила, что ее клиента «вызвали в полицию для беседы».

«В отношении нее идет проверка по 282 статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)», — сказала она.

Ранее Водонаева в эфире НТВ заявила, что не изменит своего отношения к маткапиталу, назвав часть его получателей «пьющими» и «маргиналами».

Скандал вокруг Водонаевой разгорелся после ее записи в Instagram, где модель заявила, что из-за введения маткапитала на первенца «быдло, которому вечно не хватает на бутылку», начнет рожать детей ради денег. Позже в свое оправдание она заявила критикующим ее людям, что те концентрируются лишь на слове «быдло», якобы упуская из виду главную мысль. Высказывания Водонаевой вызвали резкую реакцию в обществе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в частности, предложил привлечь модель к ответственности. Телеведущий Евгений Попов напомнил ей, что маткапитал выдается на определенные цели и его нельзя потратить на «бутылку водки».