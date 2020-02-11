Поправки по материнскому капиталу внесла в Госдуму «Единая Россия». События дня. ФАН-ТВ

Поправки по маткапиталу Реальная помощь семьям. «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы поправки по материнскому капиталу. В документе несколько важных пунктов, которые разработаны по поручению президента страны Владимира Путина. Так, согласно нововведениям, программа продлевается до конца 2026 года. Выплаты родители или же приемные родители получат и за первенца. Сумма — 466 тысяч рублей. За второго ребенка еще 150. В новых поправках говорится и о сроке выдачи сертификата на маткапитал. Теперь его можно будет получить быстрее, в течение 15 дней. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, после принятия нового закона «Единая Россия» сделает все возможное, чтобы родители смогли оформить документы без лишней бюрократии.

В КНР испытывают вакцину против коронавируса Вакцину против коронавируса начали испытывать в Китае. Ее проверяют на мышах, после начнут тестировать на более крупных животных. Исследования только стартовали, поэтому пока нельзя сказать об эффективности препарата. Об этом сообщают ученые Поднебесной. К счастью, китайским медикам удается поднять на ноги больных пневмонией. За сутки число выздоровевших увеличилось на 715, всего же болезнь побороли свыше 4 тысяч человек. Но, увы, растет и количество жертв вируса, оно уже превысило 1000 человек.

Увеличилось число военных США при ударе Ирана 109 человек получили серьезные ранения при иранском ударе по базе США в Ираке. 76 из них уже вернулись к службе. Об этом сообщает Пентагон. Иран атаковал американских военных еще месяц назад, и все это время чуть ли не каждую неделю Штаты говорят об увеличении пострадавших. Хотя изначально заявили, что их нет. Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после того, как США нанесли удар по району багдадского аэропорта. В результате погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Тогда Тегеран заявил, что не оставит убийство безнаказанным и отомстит Штатам.