В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

Москва, 11 февраля. В 37 регионах России превышен эпидемический порог гриппа и ОРВИ, об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что с 3 по 9 февраля на территории России продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент эпидемия гриппа и ОРВИ также началась в девяти региональных центрах. Как уточнили специалисты, в первую очередь, подвержены заболеванию дети 7–14 лет. При этом среди вирусов наиболее часто встречается вирус гриппа В.

Ранее стало известно, что Китай начал тестирование первой вакцины от коронавируса. Исследователи пока не делают никаких заявлений об эффективности созданного препарата, поскольку испытания только начались. Вакцину проверяют на мышах, следующим этапом станет тестирование на более крупных животных.

Задача ученых состоит в том, чтобы гарантировать объективность тестирования. Поэтому эффективность вакцины проверят в двух разных исследовательских центрах. Отмечается, что для создания препарата использовали самые передовые технологии. Но даже при успешном результате лекарство будет сертифицировано не ранее, чем через два-три месяца. Максимальный срок проведения исследований и сертификации вакцины может достигать нескольких лет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что гонконгский актер Джеки Чан пообещал выплатить один миллион юаней тому, кто создаст лекарство от нового коронавируса.

Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, в декабре прошлого года. Позже удалось установить, что заболевание вызывает коронавирус нового типа. На сегодняшний день известно о более чем 43 тысячах зараженных по всему миру. От осложнений скончались 1018 человек.