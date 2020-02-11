США планируют наращивать ядерные силы до заключения договоров с РФ и КНР

Вашингтон, 11 февраля. Президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами заявил, что до заключения договоров с Россией и Китаем о контроле над вооружением, Соединенные Штаты Америки планируют создать якобы «самые мощные ядерные силы в мире».

По словам Трампа, сейчас РФ и КНР одновременно высказали желание вести переговоры с Америкой для того, чтобы остановить трату миллиардов долларов на ядерное оружие.

«Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, — это создать самые мощные ядерные силы в мире», – цитирует РИА Новости президента США.

В настоящее время между Америкой и Россией действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В начале 2021 года документ потеряет силу, но несмотря на это США пока так и не определились, хотят ли они продлевать договор. Пентагон считает, что Россия должна включить в договор вооружения, которые только разрабатываются.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у США не может быть опасений о том, что Россия будет выдвигать какие-либо предварительные условия для продления договора. Однако, по словам Лаврова, переговоры о продлении соответствующего документа будут весьма длительными.