Эвелина Бледанс с черным пакетом хотела «придушить» блогера из-за слов о ребенке

Москва, 11 февраля. Экс-участница комик-труппы «Маски», актриса и певица Эвелина Бледанс заявила, что хотела «придушить» 27-блогера Диану Закутнюю, которая пожелала смерти ребенку-инвалиду в нефтеюганском аквапарке. Об этом 50-летняя артистка сказала в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Видео с отдыхающей в аквапарке раздраженной девушкой появилось в Сети в конце января. На записи она желает смерти ребенку, который мешал ей своим плачем. При этом она интересуется у подписчиков, «какой тюремный срок она получит за убийство ребенка».

«Ребенка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Потому что людям не хочется слушать симфонию из такого ора ваших детей. Кажется, он утонул… Нет, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его?» — комментировала происходящее Закутняя.

Бледанс, приглашенная на программу как мать, воспитывающая ребенка-инвалида, вышла к блогеру с черным пакетом в руках и заявила, что хотела «придушить» ее после того, как увидела выложенный в Instagram ролик.

Закутняя попыталась оправдаться и пояснила, что выразила свое мнение, но извинилась за агрессию и оскорбление чести и достоинства людей. Девушка также пожаловалась, что ей до сегодняшнего дня поступают угрозы и оскорбления.