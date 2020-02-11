Американские ученые протестировали «умный пластырь» для лечения диабета

Лос-Анджелес, 11 февраля. Научные сотрудники из Калифорнийского университета, Медицинской школы UNC и Массачусетского технологического института благополучно протестировали «умный пластырь», предназначенный для лечения диабета. По имеющимся данным, изобретение может значительно снизить отрицательное влияние «человеческого ресурса на поддерживающий фактор».

Пластырь способен контролировать уровень сахара в крови — если он растет, то из микроскопических игл, встроенных в пластырь, начинает поступать инсулин. При этом скорость и количество выпускаемого препарата зависят от уровня глюкозы. По мнению американских специалистов, преимущество такой системы заключается в том, что smart-пластырь «имитирует регулирующую функцию поджелудочной железы». При этом, как отмечается, делает это намного мягче, чем разовые уколы.

Ранее австралийские доктора провели масштабное исследование и смогли выяснить необходимую продолжительность пробежки для профилактики диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и даже рака. В исследовании участвовали более 200 тыс. человек. Наблюдения за ними длились в течение пяти лет. В результате научные сотрудники установили, что самая полезная для здоровья — это 50-минутная пробежка раз в неделю.