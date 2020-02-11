Руководство ВГТРК «Камчатка» провело беседу с телеведущей, рассмеявшейся из-за льгот

Москва, 11 февраля. Руководители камчатского филиала Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК «Камчатка») провело беседу с ведущей, которая во время записи эфира рассмеялась из-за слов об индексации льгот для населения.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором ведущая Александра Новикова зачитывает новость о повышении размера соцвыплат. После слов о деньгах, якобы выделенных на международный проезд льготников, журналистка не может сдержать смех.

По словам директора ВГТРК «Камчатка» Алексея Костылева, руководство телеканала уже пообщалось как с Новиковой, так и с другими сотрудниками, причастными к созданию сюжета. При этом он подчеркнул, что пока других мер в отношении журналистов не предпринято.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто причастен к этому. Просто беседа», – цитирует ТАСС Алексея Костылева.

Напомним, ранее руководитель ВГТРК «Камчатка» также заявлял, что личность человека, опубликовавшего видеозапись в Сети, уже установлена.

До этого поведение сотрудницы камчатского канала прокомментировал журналист Владимир Соловьев. По его словам, когда он услышал текст, то сразу подумал, что это не может быть правдой. Свое мнение о случившемся также высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он посоветовал телеведущей на «не смеяться, а плакать».