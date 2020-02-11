Малышева сообщила о госпитализации соведущего Гандельмана

Иерусалим, 11 февраля. Доктор и ведущий телепередачи «Жить здорово!» Герман Гандельман оказался госпитализирован в израильскую больницу. Врачу потребовалась медицинская помощь из-за приступа почечной колики, однако сейчас он идет на поправку. Об этом рассказала его коллега Елена Малышева.

О госпитализации Гандельмана Малышева написала в своем блоге в Instagram. Телеведущая специально прилетела в Израиль, чтобы навестить своего коллегу.

«Очень-очень хотелось поднять ему настроение. Все грустные подробности про болезнь мы скажем в нашей программе. А пока давайте мы все пожелаем ему здоровья», – прокомментировала она, прикрепив к посту небольшое видео, сделанное из палаты Гандельмана.

Ролик, опубликованный Малышевой в понедельник, вызвал большой отклик у ее подписчиков. Менее чем за сутки он набрал 165 тысяч просмотров и более полутора тысячи комментариев. Многие пользователи социальной сети просят передать «привет» Гандельману и желают скорого выздоровления.

Напомним, в прошлом году в СМИ появилась информация, что соведущий Елены Малышевой был депортирован в Израиль. Сообщалось, что якобы Гандельмана не пустили пограничники из-за проблем с визой, однако после в разговоре с «Газетой.ru» Малышева опровергла данную информацию.