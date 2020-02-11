Эксперт Group-IB Баринова раскрыла число жертв мошенников в Сети

Москва, 11 февраля. Эксперт международной компании Group-IB Анастасия Баринова сообщила, что каждый четвертый пользователь Сети попадается на уловки мошенников, владеющих приемами социальной инженерии.

Во вторник, 11 февраля, отмечается Всемирный день безопасного интернета. Цель даты — информировать пользователей Сети о безопасности во «всемирной паутине». В преддверии праздника компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, выпустила чек-лист для проверки того, какие меры предпринимают интернет-пользователи, чтобы обезопасить себя и свои личные данные. Как выяснилось, перед угрозой со стороны мошенников, взявших на вооружение приемы социальной инженерии, беззащитны порой даже опытные юзеры.

«Каждый четвертый пользователь интернета рано или поздно попадается на приемы «социалки». Обращайте внимание на ссылки и вложения в подозрительных письмах и СМС. Помните о телефонном мошенничестве, направленном в первую очередь на хищение денежных средств. Не сообщайте коды подтверждения операций и иную конфиденциальную информацию о банковской карте, не устанавливайте приложения по просьбе звонящего», — порекомендовала Баринова.

Она напомнила, что базовые правила касаются защиты трех основных элементов — «Аккаунты-Устройство-Поведение». Так, аккаунт защищается установкой сложных паролей, периодической их сменой, использованием двухфакторной аутентификации, когда ввод секретного кода сопровождается, к примеру, подтверждением по телефону.

Защитить устройства помогает их блокировка в то время, когда они не используются, а также своевременное обновление программного обеспечения и создание резервных копий данных.

Что касается поведения, эксперт рекомендует «разделять личное и публичное».