Подруга богатой возлюбленной Шаляпина рассказала о ее жизни

Москва, 11 февраля. Стали известны подробности жизни новой возлюбленной российского певца Прохора Шаляпина. Артиста заметили в компании канадской миллионерши по имени Татьяна. Как рассказала журналистам ее подруга, предпринимательница действительно является богатой и свободной женщиной.

Ранее в СМИ появились фотографии, как Шаляпин проводит роскошный отпуск на лайнере в Тихом океане с неизвестной спутницей. Вскоре стало известно, что новой любовницей певца стала богатая гражданка Канады, которая владеет сетью адвокатских компаний.

Известно, что Татьяна и Прохор поселились в Лос-Анджелесе, в отеле Waldorf Astoria Beverly Hills люкс за 2 миллиона рублей. После пара отправилась в круиз на лайнере Royal Princess. Певец в компании новой любовницы также был замечен в дорогих ресторанах. Журналисты предположили, что роскошный отдых был оплачен как раз богатой спутницей.

По словам подруги канадской миллионерши, представившейся Викторией, Татьяна не замужем и действительно имеет большой капитал.

«И может себе позволить проводить время так, как сочтет нужным. И дружить, с кем захочет», – цитирует Викторию Kp.ru.

Напомним, ранее выпускник шестой «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин заявил, что звездам российской эстрады, таким как Алла Пугачева и София Ротару, пока покинуть сцену. По мнению исполнителя, они «уродуют культуру», сообщает «Газета.ru».