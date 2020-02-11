Взрыв прогремел в столице Афганистана

Кабул, 11 февраля. Во вторник рядом со зданием афганского военного университета, расположенным в Кабуле, прогремел взрыв. На данный момент известно о нескольких пострадавших.
В настоящее время подробности произошедшего выясняются, сообщает ТАСС.
Кабул, 11 февраля. Во вторник рядом со зданием афганского военного университета, расположенным в Кабуле, прогремел взрыв. На данный момент известно о нескольких пострадавших.
В настоящее время подробности произошедшего выясняются, сообщает ТАСС.
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