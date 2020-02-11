Число военных США, пострадавших при иранском ударе, выросло до 109

Вашингтон, 11 февраля. Пресс-служба Пентагона сообщила, что как минимум 109 американских военных получили контузии при иранском ударе по базе США в Ираке.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов. Таким образом, число пострадавших при ударе Ирана оказалось значительно выше, чем заявляли в Пентагоне ранее.

«Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете», — заявили в пресс-службе американского военного ведомства.

Как следует из сообщения, 76 пострадавших уже вернулись к несению службы. На обследование в Германию были направлены 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США для более глубокого обследования, за состоянием пятерых по-прежнему наблюдают врачи.

Ирано-американские отношения в очередной раз обострились на фоне убийства Соединенными Штатами генерала Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани, которое было совершено 3 января в Багдаде по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.

Тегеран заявил, что отомстит за убийство генерала, имеющего в Иране статус народного героя, после чего нанес ракетный удар по американским военным базам на территории Ирака.

США сообщили, что в результате атаки никто из американских военнослужащих не пострадал, но позже стало известно, что ряд солдат и офицеров получили контузии.

Парламент Ирака назвал убийство Сулеймани нарушением государственного суверенитета и принял решения, обязывающие правительство страны расторгнуть соглашения с международной коалицией во главе с США по борьбе с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) и способствовать скорейшему выводу американских войск с иракской территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.