Шарапова пришла на вечеринку «Оскара» в прозрачном платье

Лос-Анджелес, 11 февраля. Российская теннисистка Мария Шарапова пришла на вечеринку по случаю вручения премии американской киноакадемии «Оскар» в откровенном прозрачном платье.

Фото с вечеринки «Оскара» Шарапова выложила в своем Instagram. Откровенность наряда спортсменки взбудоражила ее поклонников. Многие из них рассыпались в комплиментах, отметив, что в таком наряде теннисистка стала бы украшением любого мероприятия.

«Супер», «мощно», «царица Машенька», «Сирена!» — вот лишь некоторые из более чем семисот комментариев от одобривших «лук» Шараповой пользователей Сети.

Традиционно нашлись и те, кому платье знаменитой спортсменки пришлось не по вкусу.

«Откуда столько восторженных комментариев? Платье ужасное, такое чувство, что вы босиком сбежали из больницы. И голова визуально кажется маленькой», — высказала мнение mambahuyambalala.

«Реально образ неудачный. Как будто миниатюрной Барби надели платье старой куклы Глаши, которое ей эдак на 10 размеров велико. Вы в нем просто утонули. Одна голова из воды торчит», — подметила kikki_bombom.

«Как теннисный мячик», — констатировал kupalniki_original.

Хейтеры посоветовали теннисистке сконцентрироваться на тренировках, отметив, что ей не подобает носить наряды, сквозь которые можно разглядеть части тела.

Ранее Шарапова выбыла из турнира Australian Open, проиграв в первом круге хорватке Донне Векич. Сегодня 32-летняя россиянка занимает 369-е место в рейтинге WTA.