Фотографии нового Hyundai Solaris появились в Сети

Москва, 11 февраля. В Интернете появились фотографии обновленной модели автомобиля Hyundai Solaris. Снимки опубликовал сам производитель до презентации из-за повышенного интереса со стороны клиентов и СМИ.

Судя по фотографиям, новая версия Solaris будет отличаться видом решетки радиатора и салоном. В частности, производитель изменил форму и размер «противотуманок» и сделал бамперы более рельефными, а также добавил светодиодные фары. Внутри автомобиля появилась мультимедийная система с большим экраном, вынесенным на приборную панель. Однако все остальное осталось на своих местах.

Вместе с тем, производители машины не предоставили никакой информации о технических характеристиках нового Hyundai Solaris. По информации профильного издания «За рулем», в продвинутой комплектации автомобиль может получить двигатель Smartstream объемом в 1,6 литра. Базовая же версия будет иметь мотор Карра объемом 1,4 литра.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что в России будет повторно проиндексирован утилизационный сбор на автомобили в 2021 или 2022 году. По данным Минпромтога, сделать это планируется в целях повышения локализации автомобильного производства. В период с 2014 по 2019 годы цены на новые легковые автомобили в стране выросли на 54%.