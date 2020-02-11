Депутат Рады от партии «Слуга народа» Дубинский заявил о гибели украинской промышленности

Киев, 11 февраля. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил о гибели украинской промышленности.

По словам Дубинского, промышленное производство на Украине падает с 2015 года. Вместо восстановления предприятий власти страны «меняют кровати», отметил он, имея в виду ротацию кадров в правительстве.

«Нужно создавать министерство промышленности и ее восстанавливать, создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались», — сказал депутат.

Отсутствие профильного министерства Дубинский назвал вопиющим фактом, упомянув о промышленной мощи Украины во времена СССР.

«Не понимаю, как так: в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой Советского Союза, сопоставимой с Францией по уровню ВВП, нет министерства промышленности», — указал парламентарий.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что «просадка промышленности» является главной причиной снижения доходов бюджета страны. Он отметил, что в ноябре 2019 года замедление темпов промышленного производства фиксировалось во всех без исключения отраслях. В перерабатывающей — на пять процентов, в добывающей — на восемь, поставки газа и электроэнергии снизились более чем на 12 процентов.

Министр экономики страны Тимофей Милованов среди главных факторов, влияющих на спад промышленного производства, назвал нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских предприятий.