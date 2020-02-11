«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по использованию маткапитала

Москва, 11 февраля. Партия «Единая Россия» внесла в Государственную думу РФ поправки, касающиеся использования средств материнского капитала. Об этом сообщает официальный сайт политической организации.

Новые поправки были разработаны в соответствии с поручениями президента Владимира Путина и, в первую очередь, продлевают действие программы маткапитала до конца 2026 года и утверждают его ежегодную индексацию.

Согласно документу, материнский капитал будет выплачиваться семьям, у которых в текущем году был рожден или усыновлен первый ребенок. В таком случае выплата составит 466 тысяч рублей. Однако, в случае появления в семье второго и последующего ребенка, маткапитал составит 616 тысяч рублей.

Новые поправки также вносят изменения в срок выдачи сертификата на материнский капитал. Теперь соответствующий документ можно будет получить в течение 15 дней с приема заявления. Ранее этот срок равнялся месяцу.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике и начали помогать семьям.

«После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек», – пояснил он.

Напомним, ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в четверг правительство РФ рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на соцподдеркжу граждан. Среди первоочередных мер называются выплаты материнского капитала.