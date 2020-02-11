Дату начала перевода «Морского старта» в РФ назвали в ракетно-космической отрасли

Москва, 11 февраля. Плавучий космодром «Морской старт» начнут перебазировать из Лонг-Бич в США на Славянский судоремонтный завод в Приморье 22 февраля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли. В пресс-службе группы S7, которой принадлежит плавучий космодром, отказались от комментариев, отмечает издание.

Ранее в руководстве Славянского судоремонтного завода рассказали, что прибытие «Морского старта» в Приморье ожидается в начале марта.

О разрешении госдепартамента США на перебазирование платформы в Россию стало известно в конце прошлого года. Новым портом приписки космодрома станет поселок Славянка, который находится к югу от Владивостока. По имеющейся информации, морской комплекс прибудет туда не своим ходом, а при помощи буксировки.

Гендиректор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук рассказал, что договор с группой компаний S7 заключен сроком на один год. Документ предусматривает ремонт плавучего космодрома и его стоянку, пока владелец не найдет новый базовый порт или не построит его.

Проблема перебазирования «Морского старта» на Дальний Восток обсуждалась с 2013 года. В качестве места дислокации космодрома назывались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В 2016 году проект был передан S7, которая взялась восстановить комплекс и заказала на Украине ракеты «Зенит». Пусковая деятельность платформы так и не была продолжена.

Последний пуск с «Морского старта» был осуществлен в 2014 году, после чего космодром законсервировали на фоне ухудшения российско-украинских отношений.