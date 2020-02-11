Эксперт «Сильной России» дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников

Москва, 11 февраля. Доцент финансового университета при правительстве России, эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой грамотности Наталья Залюбовская дала несколько советов, который могут помочь гражданам избежать кражи денег телефонными мошенниками.

Залюбовская рассказывает, что ранее случаи телефонного мошенничества носили локальный характер, однако в последнее время они резко участились. Злоумышленники начали маскироваться под представителей крупных банков и использовать специальные компьютерные программы, которые меняют их телефоны на настоящие номера кредитных организаций.

«Следование определенным простым правилам позволит минимизировать риск стать жертвой телефонных мошенников», – заявила Наталья Залюбовская в беседе с РИА Новости.

В частности, эксперт советует никогда не переводить деньги незнакомым людям и никому не сообщать реквизиты банковских карт и PIN-код. Также специалист рекомендует не говорить посторонним лицам CVC-код, указанный на оборотной стороне и пароли из SMS-сообщений. Не стоит также делиться с незнакомыми людьми фотографиями своей банковской карты.

По словам Залюбовской, чаще всего мошенники пытаются узнать данные сведения создав стрессовую обстановку и начиная торопить свою жертву.

«В такой ситуации нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру», – посоветовала она.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что мошенники придумали новую схему обмана держателей банковских карт. Теперь преступники звонят жертвам под видом сотрудника банка и предлагают закрыть счет, сообщает «Газета.ru».