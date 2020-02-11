Генерал ВВС США Рэймонд испугался «преследования» американского спутника российскими

Вашингтон, 11 февраля. Генерал ВВС США Джон Рэймонд заявил, что два российских спутника «преследовали» американский разведывательный космический аппарат.

По данным издания TIME, речь идет о российском спутнике «Космос-2542», запущенном в ноябре 2019 года с космодрома «Плесецк», а также об отделившемся от него малом спутнике, который, предположительно, получил номер «Космос-2543». Издание сообщает, что они «опасно сблизились» с американским космическим разведывательным аппаратом USA-245.

Как заявил Рэймонд, российский спутник вскоре после запуска начал приближаться к USA-245. В середине января после «разделения» уже два спутника оказались поблизости от американского «разведчика». Максимальное сближение, по его словам, составляло 160 километров.

«Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Это может создать опасную ситуацию в космосе», — сказал генерал.

Он отметил, что американское правительство выразило озабоченность России по дипломатическим каналам.

Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил об опасности, которая исходит от российских и китайских спутников, маневрирующих рядом с западными космическими аппаратами.

По данным Минобороны РФ, спутник «Космос-2542» предназначен для мониторинга состояния отечественных спутников и съемки поверхности Земли с помощью оптической аппаратуры. В декабре в ведомстве сообщили о проведении эксперимента по отделению от спутника малого космического аппарата, способного оценивать техническое состояние российских спутников.

Ранее «Газета.ру» написала, что в Госдуме РФ назвали слова Ланаты «смехотворными и беспочвенными», направленными на то, чтобы «наращивать оборонный бюджет».