Соловьев усомнился в правдивости видео, на котором ведущая ВГТРК смеется над льготами

Москва, 11 февраля. Журналист Владимир Соловьев прокомментировал видео, на котором телеведущая «ГТРК-Камчатка» рассмеялась, рассказывая о повышении социальных выплат. По словам Соловьева, когда он услышал текст, то сразу подумал это, очевидно, не может быть правдой.

Ранее в Сети появилось видео, на котором телеведущая с камчатского канала Александра Новикова зачитывает сюжет об индексации социальных льгот. После слов о социальном наборе и международном проезде для льготников журналистка начинает смеяться.

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что данный инцидент вызывает у него много вопросов. В частности, откуда появился фрагмент и для чего? Кроме того, журналист сказал, что ему было был интересно услышать комментарии самой сотрудницы и выпускающего редактора.

«Кто-нибудь проверил реально, откуда взялся этот текст, который она произносит? Я никогда не слышал, чтобы выделялись деньги на международный проезд. Вы когда-нибудь слышали?» – сказал в беседе с URA.ru Владимир Соловьев.

По его словам, руководители Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) являются профессионалами. Он уверен, что они проведут проверку и сделают соответствующие выводы. По его словам, когда он услышал текст телеведущей, то сразу подумал, что это не может быть правдой.

«Здесь нужно очень серьезно разобраться и понять, что это было. Я не могу как профессионал оценить поведение ведущей, потому что я не знаю, что это было. Неудачная шутка, пранк, вброс?» – задался вопросом Владимир Соловьев.

Напомним, ранее Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на поведение ведущей «Вести-Камчатка» посоветовав, «не смеяться, а плакать».

Директор камчатского ВГТРК тем временем заявил, что руководство телеканала уже выяснило личность человека, опубликовавшего в Сети данное видео.