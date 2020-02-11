Исследование показало, что размер платежа для россиян важнее срока ипотеки

Москва, 11 февраля. Исследование Райффайзенбанка показало, что размер ежемесячного платежа важнее срока ипотеки для 78% заемщиков.

Как пишет РИА Новости, банк опросил около двух тысяч человек из 17 крупных городов России, включая Петербург и Москву. Респонденты планируют приобретать недвижимость в течение ближайшего года.

«Для 78% опрошенных размер ежемесячного платежа важнее срока ипотечного кредита. Досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют 44% респондентов. Основная причина отказа от такого варианта закрытия кредита — отсутствие лишних денег. При этом почти 22% не знают, зачем выплачивать ипотеку раньше срока», — рассказали аналитики.

Респондентов спросили также, на что они планируют потратить налоговый вычет, полагающийся при покупке квартиры. Большинство (73%) ответили, что собираются потратить деньги на досрочное погашение ипотеки. Примерно четверть опрошенных рассказали, что вложат средства в ремонт. А три процента заявили, что потратят его на себя, отправившись в отпуск или обновив автомобиль.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Совете Федерации предрекли рост цен на жилье в России.