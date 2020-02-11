Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Общество

Собчак посвятила свое дебютное шоу на Первом канале сестрам Хачатурян

110
0 Оставить комментарий

Собчак посвятила свое дебютное шоу на Первом канале сестрам Хачатурян

Москва, 11 февраля. На Первом канале вышло вечернее шоу «Док-ток», которое ведет Ксения Собчак. Первый выпуск был посвящен резонансному делу сестер Хачатурян, обвиняемых в преднамеренном убийстве своего отца Михаила.

В передаче приняли участие мать девушек и их старший брат. События были реконструированы в попытке понять, «что происходило в семье». В первом «доке» было показано, как Михаил Хачатурян изнасиловал мать девочек в начале отношений, во второй части: ссора с братом девочек. По словам матери, Аурелии Дундук, Михаил был уверен, что старший сын не от него. 

Сценарий реконструкции основывался на воспоминаниях Аурелии. По ее словам, Михаил силой заставил ее жить с ним, насиловал и угрожал ее родственникам. 

Собчак посвятила свое дебютное шоу на Первом канале сестрам Хачатурян

Комментируя обвинения в адрес дочерей, Дундук подчеркивает, что те не виноваты, поскольку отец много лет избивал и насиловал их. 

«Они просто защищали себя. Они дети. Ради чего можно пойти на такое? У них было безвыходное положение. Их нужно освободить. Понимаю, что убийство — преступление, но, думаю, если бы у нас был закон против домашнего насилия, то таких случаев в российских семьях было бы меньше», — заявил она.

Племянник Михаила Арсен озвучил противоположную точку зрения, заявив, что Хачатурян был добрым человеком, а конфликты происходили только из-за ревности. 

«Насилие он не принимал вообще», — заявил Арсен.

Собчак в свою очередь заявила, что в следующем эфире представит эксклюзивные кадры из архива по делу Хачатурян, которые могут изменить ход расследования. 

Собчак посвятила свое дебютное шоу на Первом канале сестрам Хачатурян

Напомним, тело Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве подозреваются его три дочери — Мария, Крестина и Ангелина.

В начале декабря Следственным комитетом России было завершено расследование громкого дела, передавал RT. Дело направлено прокурору для обвинительного заключения. Однако Генеральная прокуратура РФ квалифицировала девушек не как убийство, а как необходимую оборону, и отказалась передавать дело в суд.

По версии защиты, сестры Хачатурян решились на убийство отца после неоднократных актов психического и сексуального насилия над ними.

В понедельник стало известно, что Генпрокуратура РФ поручила следствию проверить корыстный мотив, руководствуясь которым сестры Хачатурян могли убить своего отца. Согласно этой версии, перед убийством девушки потратили значительную сумму с карты отца и побоялись вероятного наказания. Следствие узнало эти факты после обнаружения переписки сестер в приватном чате одной из соцсетей.

Новости партнеров

Источник: Первый канал
Новости партнеров