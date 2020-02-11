Собчак посвятила свое дебютное шоу на Первом канале сестрам Хачатурян

Москва, 11 февраля. На Первом канале вышло вечернее шоу «Док-ток», которое ведет Ксения Собчак. Первый выпуск был посвящен резонансному делу сестер Хачатурян, обвиняемых в преднамеренном убийстве своего отца Михаила.

В передаче приняли участие мать девушек и их старший брат. События были реконструированы в попытке понять, «что происходило в семье». В первом «доке» было показано, как Михаил Хачатурян изнасиловал мать девочек в начале отношений, во второй части: ссора с братом девочек. По словам матери, Аурелии Дундук, Михаил был уверен, что старший сын не от него.

Сценарий реконструкции основывался на воспоминаниях Аурелии. По ее словам, Михаил силой заставил ее жить с ним, насиловал и угрожал ее родственникам.

Комментируя обвинения в адрес дочерей, Дундук подчеркивает, что те не виноваты, поскольку отец много лет избивал и насиловал их.

«Они просто защищали себя. Они дети. Ради чего можно пойти на такое? У них было безвыходное положение. Их нужно освободить. Понимаю, что убийство — преступление, но, думаю, если бы у нас был закон против домашнего насилия, то таких случаев в российских семьях было бы меньше», — заявил она.

Племянник Михаила Арсен озвучил противоположную точку зрения, заявив, что Хачатурян был добрым человеком, а конфликты происходили только из-за ревности.

«Насилие он не принимал вообще», — заявил Арсен.

Собчак в свою очередь заявила, что в следующем эфире представит эксклюзивные кадры из архива по делу Хачатурян, которые могут изменить ход расследования.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года в подъезде жилого дома на Алтуфьевском шоссе в Москве. В убийстве подозреваются его три дочери — Мария, Крестина и Ангелина.

В начале декабря Следственным комитетом России было завершено расследование громкого дела, передавал RT. Дело направлено прокурору для обвинительного заключения. Однако Генеральная прокуратура РФ квалифицировала девушек не как убийство, а как необходимую оборону, и отказалась передавать дело в суд.

По версии защиты, сестры Хачатурян решились на убийство отца после неоднократных актов психического и сексуального насилия над ними.

В понедельник стало известно, что Генпрокуратура РФ поручила следствию проверить корыстный мотив, руководствуясь которым сестры Хачатурян могли убить своего отца. Согласно этой версии, перед убийством девушки потратили значительную сумму с карты отца и побоялись вероятного наказания. Следствие узнало эти факты после обнаружения переписки сестер в приватном чате одной из соцсетей.